عقارات دبي تسجل مبيعات بـ 24.7 مليار درهم في 4 أشهر

حققت عقارات دبي مبيعات بقيمة 24.75 مليار درهم، في الفترة بين الأول من يناير 2020 وحتى أبريل، وهي الفترة التي تزامنت مع ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالمياً، وبلغت ذروتها في اتخاذ إجراءات احترازية على صعيد قطاعات الأعمال المختلفة.

وأظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تسجيل 12 ألفاً و105 معاملات بيع، إذ سجلت المبيعات في يناير ما قيمته 4.95 مليار درهم من خلال بيع 2858 وحدة سكنية، لترتفع في فبراير إلى 9.23 مليار درهم من خلال بيع 4320 وحدة سكنية، فيما سجل مارس 2020 مبيعات بقيمة 6.98 مليار درهم عبر بيع 3115 وحدة سكنية، وأبريل 3.59 مليار درهم من خلال بيع 1812 وحدة سكنية، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وقال رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى "شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" للخدمات العقارية، كريس هودن، إن قطاع العقارات السكنية في دبي شهد مرونة واضحة، مع بداية عام 2020.

وأضاف أنه على الرغم من تحديات فيروس كورونا المستجد، فإن المبيعات شهدت معدلات جيدة مقارنة بالظرف الحالي، نتيجة للتسهيلات التي يقدمها المطورون العقاريون، والحزمة التحفيزية التي قدمتها الحكومة.

وأشار هودن إلى أن معرفة التأثير الفعلي لهذا الظرف الاستثنائي في القطاع العقاري مرهون بشكلٍ كبير بالفترة الزمنية لاستمرار تفشي الفيروس، وطبيعة الاستجابة العامة للسيطرة عليه، إلا أن الواضح أن قطاع العقارات السكنية سيواجه تقلبات ومتغيرات كبيرة، خلال الأشهر المقبلة.