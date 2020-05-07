بالصور.. هاري وميغان يجاوران النجوم بقصر فخم هذا سعره

يتطلع الزوجان الأمير هاري وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، إلى شراء منزل في مدينة لوس أنجلوس الأميركية تبلغ قيمته نحو 10 ملايين جنيه إسترليني أو ما يوازي نحو 12.3 مليون دولار في انتظار انتهاء إجراءات الحظر والانتقال إلى المنزل الجديد.

والمنزل الذي يتطلع الزوجان لشرائه مملوك لمؤلف سلسلة أفلام "Fast & Furious" الشهيرة ستيف تشاسمان ويقع بالقرب من حي "باسيفيك باليسيديس" الشهير والذي يعج بالنجوم، إذ ينتظر أن يصبح جيران الزوجين حال شرائهما المنزل الممثل الأميركي الشهير توم هانسك وبن أفليك، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويتألف القصر من ست غرف نوم مع إطلالة مميزة على شاطئ البحر بالإضافة إلى مطبخ كبير به ركن خاص لحفلات الشواء وصالة عرض سينمائية منزلية، بحسب ما أظهرته صور نشرتها الصحيفة البريطانية للمنزل.

وللقصر ملحق إضافي، يعتقد أن والدة ميغان دوريا البالغة من العمر نحو 63 عاما ستعيش فيه معهما مع رغبتها في عدم التطفل على الحياة الخاصة للزوجين.

والمنزل الذي ينوي الزوجان شراءه معروض للبيع منذ سبتمبر/أيلول الماضي، فيما يعيش الزوجان بالوقت الحالي ومنذ انتقالهما من كندا في لوس أنجلوس بالقرب من المغني البريطاني الشهير التون جون.

والشهر الماضي ذكرت تقارير إخبارية أن الزوجين أبديا اهتماما بشراء منزل مملوك لنجم هوليود الشهير ميل جيبسون مقابل نحو 12 مليون جنيه إسترليني في ماليبو، وقال حينها أحد الوكلاء العقاريين إن الزوجين قد اشتريا المنزل بالفعل لكن المنزل لا يزال معروضا للبيع حتى اللحظة.