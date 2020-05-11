أبوظبي ترد 20% من الإيجارات السنوية للمطاعم وشركات السياحة

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة رقمية لاستلام طلبات المطاعم وشركات السياحة والترفيه على مستوى الإمارة بما يمكنهم من استرداد 20% من القيمة الإيجارية السنوية المترتبة عليها بناء على ما جاء في التعميم الصادر عنها مؤخرا بهذا الشأن.

وأكد محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن حكومة أبوظبي تكفلت باسترداد القيمة الإيجارية التي تحملها المستثمر بنسبة 20% على أن يستفيد منها المستأجر الذي بدأ عقد إيجاره من شهر سبتمبر من العام 2019 ومن قام بتجديد عقده خلال الفترة من أول أبريل 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020 وذلك بهدف تعزيز الثقة في مناخ الأعمال بالإمارة، حيث يشمل القرار جميع أنشطة المطاعم والكافتيريا والأنشطة السياحية والترفيهية.

وأشار إلى أن القرار يأتي أيضا ضمن حزمة المبادرات التي تنفذها الدائرة حاليا دعما للقطاع الخاص، حيث تم مؤخرا إعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في أبوظبي من مخالفات الدائرة يصل إجمالي قيمتها إلى أكثر من 246 مليون درهم، كما تعمل على التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين بشكل دوري للاطلاع على التحديات والمعوقات التي يواجهونها ومدى تأثر استثماراتهم بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بهذا الشأن أوضح أنه في حال كان بدل الإيجار بصيغة تشاركية مثل بدل إيجار ثابت ونسبة من الدخل يحتسب الاسترجاع على البدل الثابت، وعلى مالك العقار الذي يدعي بحقوق مالية تجاه المستأجر أو أي صاحب حق مالي آخر مراجعة القضاء المختص لحجز البدل المستحق، حيث لا تقبل الدائرة أي طلب حجز من أي نوع كان إلا بموجب حكم قضائي.

وأضافت الدائرة أن القرار لا يمس باقي بنود عقود الإيجار ويعتمد البدل السنوي التعاقدي كاملا لغايات التوثيق والرسوم، كما لا يسري على عقود الإيجار المنتهية بالتملك حيث يسري على جميع العقود الجديدة التي تم إبرامها من أول أكتوبر 2019 حتى 31 مارس 2020، بالإضافة إلى جميع عقود الإيجار التي تم تجديدها من أول أبريل 2020 حتى 31 سبتمبر 2020 بغض النظر عن تاريخ إبرامها.