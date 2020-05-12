جيه إل إل: هذه ملامح عقارات المستقبل

أصدرت شركة «جيه إل إل»، للاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريراً جديداً تحت عنوان «تعزيز صمود الأصول» سلطت من خلاله الضوء على العديد من الاستراتيجيات والاتجاهات القصيرة والطويلة الأجل التي من المرجح أن تحدد ملامح قطاع العقارات في المستقبل.

وقالت دانا سلباق مديرة قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «جيه إل إل»: «على الرغم من أن الأثر المباشر لفيروس «كوفيد ـ 19» على أداء السوق سيعتمد بدرجة كبيرة على مدى استئناف الأعمال والمبادرات الحكومية التي يتم تنفيذها لتعزيز سوق العقارات، فإنه يوجد مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن للمنشآت أن تتبناها لضمان استمرار أعمالها».

ووفقا لتقرير «جيه إل إل»، توجد 4 اتجاهات واستراتيجيات من المرجح أن تحدد ملامح قطاع العقارات، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

التطور الرقمي

من منظور أصحاب العقارات، فإن القدرة على فهم تحليلات المباني والرسومات واستنباط الاستنتاجات يمكن أن يساعد في اتخاذ القرارات أو درء تحمل مزيد من التكاليف، أو فهم الأداء الكلي ومكانتها في السوق. وسيسهم استخدام تقنية نظام المعلومات الجغرافية، على سبيل المثال، في إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد من الأصل المادي، تكشف تفاصيل المساحة.

ومن الممكن أن يساعد أيضاً في مقارنة أداء الأصل بالمنطقة المحيطة به أو السوق عموماً. وبالمثل، يمكن استخدام تقنيات مثل أجهزة الاستشعار لفهم الأداء اليومي للأصل.

وعندما تكون هذه التقنيات في متناول المستثمرين المحتملين، فإنهم سيحظون بقدرة أفضل على تقييم سلامة العقار ومتابعة مؤشرات مثل مدى الإقبال ومعدلات الإشغال، ومعدلات الكفاءة.

إدارة الأصول

يحتاج قطاع إدارة الأصول إلى إعادة توجيه اهتمامه إلى مشاكل تأجيل الصيانة والتعامل معها بعناية وحرص، وهذا يعني ضرورة ألا ينصب تركيز القطاع على إدارة النقد والمخزون على المدى القصير؛ بل ينبغي توسيع مدى الاهتمام لتكوين صورة شاملة تُدرك أهمية الاستراتيجيات الأطول أمداً لحماية قيمة الأصول وتعزيزها.

ويجب النظر إلى مسألة «إدارة الأصول على طول دورة حياتها»، على أنها عنصر حاسم في هذا المنهج الجديد.

الإدارة الفعالة

وفي الوقت الذي تستقر فيه الأوضاع ويبدأ تخفيف تدابير الإغلاق، يتحول الانتباه إلى السبل التي يمكن أن تعود بها الأصول إلى سابق عهدها، ومعدلات إشغالها بشكل سريع وآمن وفعال قدر الإمكان، مع ضمان التعرض لأقل قدر ممكن من المخاطر الرأسمالية والمخاطر الأخرى.

وفضلاً عن الفحص الشامل للموقع، تشمل الخطوات الأخرى إعادة تشغيل الأصل بطريقة موفرة للطاقة، وإصلاح أنظمة إدارة البناء، وإجراء عمليات تشخيص محسنة، وتحديد عمليات متابعة وفحص المرافق التي لن يتم تشغيلها لبعض الوقت.

العقارات المستدامة

ويشير تقرير «جيه إل إل» إلى أن حالة التعطل الحالية من المتوقع أن تعجل وتيرة مناقشة قضية الاستدامة، وأن تغير تركيز مستأجري الوحدات والملاك نحو دمج الاستدامة في البيئة المبنية، كوسيلة لزيادة صمود الأصول على المدى الطويل.

ومن المرجح أن تكون الفائدة الأقرب التي تعود على ملاك المباني من تطبيق تدابير الاستدامة، هي انخفاض تكاليف الطاقة والتكاليف التشغيلية الأخرى على المدى الطويل.

ويتطلب الحصول على تقييم في نظام ريادة تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، أو أي من تقييمات الاستدامة الأخرى، الاهتمام ليس فقط بتكاليف الطاقة واستخدامها، وإنما أيضاً بعوامل مثل العقود والعمليات والإجراءات الخاصة بإدارة جودة المرافق والحفاظ عليها.