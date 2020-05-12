بالصور.. قلعة عملاقة أشبه بالخيال معروضة للبيع بـ160 ألف دولار

حطَّت على السوق العقاري في اسكتلندا خمسة عقارات معروضة للبيع تشكل فرصا نادرة الحدوث على مستوى العالم، حيث أن العقارات الخمسة عبارة عن قلاع تاريخية وتقليدية ربما لا يجدُ المشتري لأي منها مثيلا في العالم، بينما سيكون السكن بداخلها أشبه بالحلم أو الخيال أو أقرب الى أفلام الكرتون.

وتعتبر أسعار القلاع العملاقة الفارهة منخفضة نسبياً خاصة إذا ما قيست بمساحة الأرض المقامة عليها ومواصفاتها وشكلها وجذورها الضاربة في التاريخ، حيث تتراوح أسعار القلاع الخمسة الفارهة والخيالية بين 130 جنيها استرلينيا (160 ألف دولار)، أما أغلى هذه القلاع فيبلغ ثمنها ثمانية ملايين جنيه استرليني (9.8 مليون دولار أميركي).

وتعتبر هذه الأسعار منخفضة مقارنة مع أسعار العقارات في بريطانيا، حيث إن متوسط سعر المنزل في العاصمة لندن يبلغ حاليا 672 ألف جنيه استرليني (828 ألف دولار أميركي)، ما يعني أن المشتري بمقدوره الاستحواذ على قلعة تاريخية عملاقة في اسكتلندا مقابل مبلغ مالي يكاد لا يشتري شقة سكنية صغيرة في لندن.

وعرضت شركة "سافيلز" العقارية في بريطانيا هذه القلاع الخمسة للبيع ونشرت صورها للعموم بحثاً عمن يشتريها، فيما تتميز هذه القلاع الخمسة المعروضة للبيع بأنها تتربع على مساحات واسعة من الأراضي الخضراء، ما يعني أن المشتري سوف يستمتع بحديقة منزلية استثنائية.

وفيما يلي القلاع الخمسة:

أولاً: قلعة "سيتون كاسيل" وتقع في قرية اسكتلندية تُدعى "لونجنيدري"، وتتكون هذه القلعة من 13 غرفة نوم، وتتربع على أرض مساحتها 13 هكتاراً، وهي من تصميم الفنان المعماري روبرت آدم، وتبعد عن مدينة أدنبرة 16 كيلومترا فقط. أما ثمن هذه القلعة فيبلغ 8 ملايين جنيه استرليني (9.8 مليون دولار أميركي).

ثانياً: قلعة "بريشن"، وتقع في بلدة بريشن باسكتلندا، وتتميز هذه القلعة بأنها تضم خمسة أكواخ إضافية إضافة إلى مبناها الرئيس الذي يضم 13 غرفة نوم، ويعود بناء هذه القلعة إلى بدايات القرن الثالث عشر. أما السعر المطلوب لهذه القلعة فهو ثلاث ملايين جنيه استرليني (3.7 مليون دولار أميركي).

ثالثاً: قلعة "فاسايد" وتقع في بلدة ترانينت، ويعود بناؤها إلى القرن الخامس عشر، وتتكون من صالة ضخمة وستة غرف نوم كبيرة، وهي معروضة للبيع مقابل مليون و700 ألف جنيه استرليني (2 مليون دولار أميركي).

رابعاً: قلعة "إيرلشيل كاسيل" وتقع في بلدة "ليوكارس" الاسكتلندية، وتعود إلى القرن السادس عشر وتضم عشرة غرف نوم، إضافة الى غرفتين للملابس، وستة غرف للاستقبال، أما السعر المطلوب مقابل هذه القلعة فهو غير معلن من قبل الشركة التي تدير عملية البيع، ويقتصر على التفاوض المباشر مع المشترين المهتمين.

خامساً: قلعة "نوكهول" وتقع في بلدة "نيوبيرغ" باسكتلندا، وتعود إلى القرن السادس عشر، كما أنها مقامة على قطعة أرض صغيرة نسبياً تبلغ مساحتها 0.23 هكتارا (930 متر مربع) فقط، وتحتاج الى الكثير من أعمال الصيانة. أما السعر المطلوب مقابل هذه القلعة فيبلغ 130 ألف جنيه استرليني (160 ألف دولار أميركي).