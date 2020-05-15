2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الحالي، أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 401 مبايعة بقيمة 831.79 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 324.99 مليون درهم، و367 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 506.8 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 112 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الخبيصي.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 47 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم، وثالثة في الثنية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي.