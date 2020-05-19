أميركا.. بناء المساكن يهوي بأدنى نسبة منذ 60 عاماً

هوى بناء المساكن في الولايات المتحدة في أبريل نيسان بأسرع وتيرة منذ الاحتفاظ بسجلات كما سجلت تراخيص البناء هبوطا حادا، وهو ما يبرز مخاوف من أن أزمة فيروس كورونا ستؤدي إلى أعمق انكماش اقتصادي في الربع الثاني منذ الكساد الكبير.

ويضاف التقرير الذي صدر عن وزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء الى بيانات قاتمة هذا الشهر تظهر فقدان 20.5 مليون وظيفة.

بالإضافة إلى انهيار في مبيعات التجزئة وإنتاج قطاع الصناعات التحويلية فإن البيانات تشير إلى أن أبريل نيسان كان على الأرجح أسوأ شهر حتى الآن في التراجع الحالي لأكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وزارة التجارة إن بناء المساكن هوى بنسبة 30.2% إلى معدل سنوي قدره 891 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أوائل 2015.

ومن حيث النسبة المئوية فإنه أكبر هبوط منذ بدأت الحكومة رصد تلك السلسلة في 1959.

وكان بناء المساكن قد هبط 18.6% في مارس آذار.

وتراجعت تصاريح بناء المساكن 20.8% إلى وتيرة سنوية قدرها 1.074 مليون وحدة في أبريل نيسان، وهو أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2015.