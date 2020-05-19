مدينة نصر للإسكان تقترض 2.1 مليار جنيه لاستكمال مشروعات

حصلت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على قرض بمبلغ 2.1 مليار جنيه من قبل تحالف مصرفي يضم بنك مصر كوكيل الضمان، والبنك الأهلي المصري كوكيل للتمويل، والبنك العربي الإفريقي الدولي كمنسق عام للتمويل.

وقامت بنوك التحالف بصفتهم مرتبين رئيسيين أصليين بتوقيع عقد قرض مشترك طويل الأجل مع الشركة بمبلغ 2.1 مليار جنيه مصري، وذلك بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعي سراي 1 وسراي 2 بالقاهرة الجديدة.

كما يهدف القرض إلى إعادة تمويل رصيد القرض المعبري الممنوح للشركة من البنك العربي الإفريقي الدولي، هذا ومن الجدير بالذكر أن مدة القرض تصل إلى ثماني سنوات تتضمن عامين ونصف العام تمثل الفترة المتاحة للسحب والسماح للتمويل.

وتم توزيع حصص القرض بالتساوي بين كل من بنك مصر، البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي، لتكون حصة كل بنك نحو 700 مليون جنيه.