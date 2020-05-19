هذه نصائح مهمة للشركات العقارية في زمن كورونا

نصح تشارلي نخول مدير أول لدى شركة استراتيجي اند المتخصصة في مجال الاستشارات الاستراتيجية، شركات العقارات، بأن تقوم بتسويق منتجاتها إلى صغار المستثمرين.

وقال نخول في مقابلة مع "العربية" إن القطاعات العقارية في الخليج تعرضت لصدمتي أسعار النفط وكورونا، بشكل أثر على أدائها الذي كان يعاني من صعوبات قبل حدوث الجائحة.

وأضاف أن أسعار العقارات وتقييمات الشركات العقارية في الخليج قد تراجعات بشكل كبير نتيجة صدمة هبوط أسواق النفط إضافة إلى انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى إطلاق شركات العقار العديد من الإجراءات الفورية، التي تركز على رفع السيولة المالية لضمان استمرارية الأعمال.

ونصح الشركات العقارية بالاستفادة من الدعم الحكومي ومحاولة تسويق العقار لصغار المستثمرين، ومواءمة استراتيجياتها التمويلية مع الظروف الحالية بمرونة أكبر.