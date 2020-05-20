الإسكان السعودية: تعليق الطلبات الجديدة لمبادرتي دعم المدنيين والعسكريين

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، عن تعليق استقبال الطلبات الجديدة لمبادرتي الدعم الإضافي للمدنيين والعسكريين، وذلك اعتباراً من 31 مايو/أيار الجاري.

وكشف البرنامج عبر حساب العناية بالمستفيد على "تويتر" اليوم الأربعاء، أنه تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين مع استمرار التمويل المدعوم لجميع المستفيدين.

ويشمل القرار الطلبات الجديدة للذين لم يقوموا بتوقيع عقد المبادرة قبل تاريخ 31 مايو، ولا يشمل ذلك من سبق أن قام بتوقيع عقد المبادرة قبل هذا التاريخ.

وتأتي مبادرة القرض الإضافي الحسن للعسكريين، ومبادرة دعم المدنيين ضمن المبادرات الإضافية التي يحرص برنامج "سكني" على إطلاقها لتوفير المزيد من التسهيلات للأسر السعودية التي تمكّنهم من التملّك السكني، لتكون بالإضافة إلى القرض العقاري المدعوم بنسبة 100%.