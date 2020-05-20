دبي: هذه متطلبات مساعدة المستأجرين المتضررين من كورونا

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن مبادرة تخفيض الإيجار للمستأجرين الذين تأثروا بشدة من جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتهدف المبادرة إلى مساعدة المستأجرين الذين هم في حاجة ماسة إلى تخفيض الإيجار، على شكل فترات مجانية أو تأجيل الشيكات المستحقة أو إعادة جدولة خطط دفع الإيجار، اعتمادا على وضعهم المالي.

وتفاوضت إدارة الشركة على عدد من عقود الخدمة للتخفيض من تأثير المرونة المستمرة في سوق العقارات.

لكي تتمكن شركة الإمارات دبي الوطني ريت من توفير التخفيض المناسب، سيتم الطلب من جميع المستأجرين الذين يحتاجون إلى إعانة مالية تقديم المستندات التالية، بما في ذلك المكاتب والعقارات البديلة، وهذا يشمل، أرقام التداول للـ 12 شهراً الماضية، لإثبات تأثير كوفيد 19 على الإيرادات، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي لآخر 12 شهر ودليل على التكاليف الثابتة الجارية، بما في ذلك التفاصيل المفصلة مع الوثائق الداعمة إلى جانب معلومات مالية مدققة للثلاث سنوات الماضية.

أما للأفراد، بما في ذلك مستأجري العقارات السكنية، فيطلب منهم تقديم وثائق تؤكد تأثر دخل الفرد، مثل تخفيض الراتب أو خطاب إنهاء الخدمة من صاحب العمل، علاوة على كشف حساب بنكي لآخر 12 شهر.

كما تتوقع الإدارة الحفاظ على عقود الإيجار الأطول وتشجيعها على المدى المتوسط إلى الطويل.

في الوقت نفسه، تستفيد الشركة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة لإصلاح اتفاقيات التمويل المستقبلية بأقل تكلفة ممكنة، مما يمكنها من دعم المستأجرين بشكل أفضل طوال هذه الفترة الصعبة.