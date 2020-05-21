المشاعر ريت يؤجل تحصيل الإيجار من "إسكان للتنمية" حتى نهاية يونيو

أعلنت شركة مسقط المالية، اليوم الخميس، بصفتها مدير صندوق المشاعر ريت، أنه بعد تلقيها إخطارا من مستأجر عقارات صندوق المشاعر ريت، وهي شركة إسكان للتنمية والاستثمار، طلباً للتنازل عن الإيجارات المستحقة اعتباراً من 1 مارس2020، فإن مفاوضاتها أفضت إلى البدء في تأجيل الإيجار من منتصف مارس وحتى نهاية يونيو المقبل.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنه جرى الاتفاق على دفع الأجرة المستحقة للفترة من بداية يناير وحتى 14 مارس 2020 بقيمة 7.73 مليون ريال، بالإضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة، ليصبح المبلغ الإجمالي 8.114 مليون ريال.

ووافق الطرفان أيضا على أن يتم سداد الإيجار الذي تم تأجيله بعد أن يتم تقييم الإيجار نهاية شهر يونيو.