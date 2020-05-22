أكبر تراجع لمبيعات المنازل الأميركية في 10 سنوات

سجلت مبيعات المنازل الأميركية أكبر انخفاض لها في نحو عشر سنوات في أبريل مع تأثر سوق العمل والاقتصاد عموماً بجائحة فيروس كورونا، مما قوض الطلب على المنازل.



وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين إن مبيعات المنازل القائمة هوت 17.8% إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 4.33 مليون وحدة الشهر الماضي. والتراجع المئوي هو الأكبر منذ يوليو 2010.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تنخفض المبيعات 18.9% إلى معدل يبلغ 4.30 مليون وحدة في أبريل.



وانخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل حوالي 90% من مبيعات المنازل الأميركية، بنسبة 17.2% على أساس سنوي في أبريل.



ويأتي ذلك بعد بيانات أظهرت انهيارا غير مسبوق في تشييد المنازل وتصاريح البناء في أبريل.