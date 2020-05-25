"داماك" تتكبد خسائر بـ106 ملايين درهم بالربع الأول

تكبدت شركة داماك العقارية خسائر في الربع الأول 2020 بنحو 106 ملايين درهم، مقابل أرباح صافية بنحو 31 مليون درهم في الربع الأول 2019.

وسجلت الشركة إيرادات إجمالية بقيمة 1.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغت قيمة المبيعات المحجوزة للفترة ذاتها 733 مليون درهم، تقريباً نفس القيمة التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من عام 2019.

وبلغت قيمة الربح الإجمالي 312 مليون درهم، بهامش ربح بلغ 25%، بينما سجلت قيمة إجمالي أصول الشركة 23.3 مليار درهم مقارنة بـ23.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2019، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

وحتى 31 مارس 2020، بلغت قيمة الدين الإجمالي 3.5 مليار درهم، فيما وصلت قيمة السيولة النقدية إلى 4.6 مليار درهم.

وبلغت قيمة العقارات المطورة 9.4 مليار درهم، واستقرت قيمة حقوق المساهمين عند 14 مليار درهم، حتى 31 مارس 2020، وقد تم تخفيض دين الشركة بمبلغ 362 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية حسين سجواني:" في عام 2020 سنظل نركز على إتمام المشاريع التي فعلاً قيد التطوير، تتماشى استراتيجيتنا مع الحاجة الماسة لخلق توازن بين العرض والطلب في سوق العقارات في دبي".