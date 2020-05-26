بعد استيفائها الشروط.. فنادق بأبوظبي تفتتح مرافقها

أعادت فنادق في أبوظبي حالياً افتتاح مرافقها الداخلية من مطاعم وصالات أمام الزوار، بعد تطبيق شروط دائرة الثقافة والسياحة، مثل عمليات التعقيم، وفحص الموظفين، وإجراءات التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات.

فيما تنتظر عدد من الفنادق الحصول على موافقة الدائرة، بعد تأكدها من استيفاء كل المتطلبات، فيما أعلنت عدد من المنتجعات الشاطئية بأبوظبي، خاصة في جزيرة السعديات، استقبال النزلاء والزوار خلال فترة العيد بعد استيفاء الشروط نفسها، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

اشتراطات الدائرة

ومن الاشتراطات التي وضعتها الدائرة المتعلقة بالمطاعم، التحكم بازدحام المطعم، والسماح لـ 4 أشخاص كحد أقصى لكل طاولة، مع اعتماد مسافة تباعد 2.5 متر كحد أدنى بين الطاولات، إلى جانب تخفيض الطاقة الاستيعابية للمرافق إلى 30% والتأكد من تخصيص مسافة مترين بين الأفراد.

ومن أبرز الاشتراطات التي وضعتها الدائرة، النظافة والتعقيم الدوري والمستمر، والتباعد الجسدي، وتنظيم التجمعات، والإجراءات الخاصة بالموظفين.

وبتحديد ساعات عمل المرافق في الفنادق والمنشآت السياحية، وتركيب أجهزة التعقيم والكشف الحراري على المداخل، مع الالتزام بمنع دخول أي شخص يعاني من حرارة مرتفعة، وإلزام جميع الأفراد بالكشف الحراري بمن فيهم الموظفون، والزوار والمتعهدون، مع ضرورة ربط الكاميرات مع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

إضافة إلى تخصيص غرفة عزل منفصلة، في حال تواجد حالات مشتبه بها، مع توفير طاقم المسعفين طوال ساعات العمل، فضلا عن إلزام جميع الزوار باستخدام الكمامات والقفازات والتقيد بها، وعدم استقبال الزوار بخلاف ذلك.