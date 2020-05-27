مبيعات المنازل الأميركية الجديدة ترتفع في أبريل

ارتفعت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في أبريل على غير المتوقع، لكن الزيادة مؤقتة على الأرجح، إذ تؤثر أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد، مما أطلق العنان لزيادة قياسية في البطالة.

وقالت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 0.6% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 623 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة مبيعات مارس بالخفض إلى 619 ألف وحدة من 627 ألف وحدة في القراءة السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل الجديدة، والتي تشكل حوالي 10% من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة 21.9% إلى وتيرة 480 ألف وحدة في أبريل.