526 مليون درهم تداولات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع المنتهي الخميس الماضي، أكثر من 526 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 128 مبايعة بقيمة 260.39 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 128.74 مليون درهم، و115 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 131.65 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 71 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة ند حصة، ومبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة الثنية الرابعة. وسجلت الرهون قيمة قدرها 245.04 مليون درهم، منها 28 رهن أراض بقيمة 197.83 مليون درهم، و45 رهن فلل وشقق بقيمة 47.21 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 90 مليون درهم ،وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 21 مليون درهم.

كما تم تسجيل 10 هبات بقيمة 20.76 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 7 ملايين درهم، وأخرى في منطقة المنارة بقيمة 4 ملايين درهم.