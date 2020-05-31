أبوظبي.. نمو قيمة التداولات العقارية لـ19.2 مليار درهم

تقدمت جزيرة السعديات لتحتل المرتبة الثانية، ضمن المناطق الأكثر تداولاً للعقارات بأبوظبي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بقيمة تداولات بلغت 1.77 مليار درهم، فيما استمرت جزيرة الريم في تصدر القائمة بنحو 2.28 مليار درهم.

وأرجع مسؤولون عقاريون وجود جزيرة السعديات، للمرة الأولى، ضمن المناطق الأكثر تداولاً للعقار بأبوظبي خلال العام الحالي، منذ بداية الإطلاق الدوري لتقرير التصرفات العقارية بالإمارة بداية العام الماضي، إلى المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً، لاسيما عقب استحواذ شركة الدار العقارية على عدد من الأصول التابعة لشركة التطوير والاستثمار السياحي، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

التداولات العقارية

وارتفعت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 22% لتصل إلى 19.2 مليار درهم، وذلك مقابل حوالي 15.8 مليار درهم لنفس الفترة العام الماضي، كما ارتفعت قيمة التداولات خلال أبريل بنسبة 34% لتصل إلى 6.3 مليار درهم، وذلك مقابل ما قيمته 4.7 مليار درهم خلال أبريل 2019.

وأظهرت بيانات دائرة البلديات والنقل أن جزيرة الريم استحوذت على القيمة الأعلى خلال الربع الأول من 2020 والتي بلغت حوالي ملياري درهم، وتلتها جزيرة السعديات بحوالي 1.5 مليار درهم، ومنطقة الريف بحوالي 911 مليون درهم، ومن ثم جزيرة ياس بحوالي 837 مليون درهم، ومدينة خليفة بحوالي 259 مليون درهم، ومدينة الشامخة بحوالي 234 مليون درهم، فيما توزعت المبالغ الأخرى على مختلف مناطق الإمارة.



جزيرة ياس

وفي شهر أبريل 2020، احتلت جزيرة ياس أعلى مرتبة من حيث قيمة التداولات العقارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 771 مليون درهم، تلتها جزيرة الريم بـ 279 مليون درهم، واحتلت جزيرة السعديات المرتبة الثالثة بتداولات عقارية إجمالية بلغت نحو 270 مليون درهم، ثم منطقة الريف بتداولات عقارية بلغت 254 مليون درهم، في حين حلّت منطقة الفقع بالمرتبة الخامسة في قيمة التداولات العقارية والتي بلغت نحو 159 مليون درهم.

وكانت جزيرة السعديات خارج قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقارات بأبوظبي خلال العام 2019، والذي شهد تصدر جزيرة الريم للتداولات بنحو 6.52 مليار درهم، ثم جزيرة ياس بـ 3.425 مليار درهم من التداولات، في حين جاءت منطقة الريف في المرتبة الثالثة بـ 2.293 مليار درهم، وحلت مدينة الشامخة في المركز الرابع بقيمة إجمالية بلغت 1.078 مليار درهم، ومن ثم مدينة خليفة في المرتبة الخامسة بـ 687 مليون درهم، وجاءت منطقة الفقع "الواقعة في مدينة العين" في المرتبة السادسة بتداولات 303 ملايين درهم.



وحدات سكنية جديدة

وباشرت شركات التطوير العقاري في أبوظبي، العام الماضي، تسليم نحو 1050 وحدة سكنية جديدة بجزيرة السعديات، ضمن مشروعي ممشى السعديات، وجواهر، لشركة الدار العقارية، ومشروعي "بارك فيو"، و"سوهو سكوير" لشركة بلووم العقارية.

واستحوذت "الدار" عام 2018 على محفظة من الأصول العقارية المملوكة لشركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي بقيمة 3.7 مليار درهم، والتي تضمنت استحواذ "الدار" على أصول عقارية في وجهات رئيسة تتركّز في جزيرة السعديات، وتتضمن 14 مشروعاً من المشاريع التشغيلية في مختلف القطاعات.

حيث أطلقت "الدار" خلال سبتمبر الماضي مشروع "السعديات ريزيرف" بقيمة 722 مليون درهم، ويوفر 306 قطع أراضٍ متاحة للمشترين من جميع الجنسيات.

وأطلقت "الدار" خلال شهر نوفمبر الماضي مشروع "سعديات غروف" في جزيرة السعديات، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات درهم، على مساحة 242 ألف متر مربع.

ويوفر المشروع 3706 وحدات سكنية، منها 170 شقة تابعة لفنادق عالمية، ونحو 60 ألف متر مربع من مساحات التجزئة والمطاعم والفنادق، إضافة إلى مساحات عمل مشتركة. وتشمل المرحلة الأولى من "سعديات غروف" 606 وحدات سكنية وحوالي 200 وحدة للتجزئة.