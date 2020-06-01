أميركا.. انخفاض كبير بالإنفاق على التشييد والبناء

انخفض الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أبريل نيسان حتى مع استمرار تضرر قطاعات أخرى في الاقتصاد من أزمة كوفيد-19.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الاثنين، إن الإنفاق على التشييد هبط 2.9% في أبريل نيسان. لكن هذا الانخفاض كان الأكبر منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وعدلت الوزارة بالخفض البيانات لشهر مارس آذار، لتظهر أن الإنفاق على التشييد لم يتغير بدلا من ارتفاع بنسبة 0.9% في تقريرها السابق.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل الإنفاق على التشييد في أكبر اقتصاد في العالم هبوطا بنسبة 6.5% في أبريل نيسان.