1.34 مليار تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 1.34 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 410 مبايعات بقيمة 729.72 مليون درهم، منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 338.26 مليون درهم و363 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 391.46 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 76 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 90 مليوناً. وسجلت الرهونات 581.45 مليون درهم منها 85 رهن أراض بقيمة 216.18 مليون درهم و126 رهن فلل وشقق بقيمة 365.26 مليونا، أهمها بمنطقة برج خليفة بـ 268 مليون درهم ورهن بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 48 مليونا، أما الهبات فشهدت تسجيل 18 هبة بـ 32.52 مليون درهم أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 14 مليون درهم وأخرى في السطوة بـ5 ملايين.