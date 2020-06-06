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رغم كورونا.. تواصل مشاريع البناء في مرسى دبي

المصدر: العربية.نت
تواصل البناء في مشاريع عقارات دبي مارينا
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تتواصل عمليات البناء والتشييد في العديد من مشاريع الأبراج السكنية والتجارية في منطقة مرسى دبي "المارينا".

واستفادت شركات التطوير العقاري والإنشاءات من قرارات السلطات المختصة لجهة استثنائها من مواصلة عمليات البناء خلال أزمة جائحة كورونا.

يأتي ذلك في ضوء فرض إجراءات وقائية لحماية صحة العاملين في قطاع البناء والتشييد، بحسب صحيفة البيان.

وينظر المراقبون إلى مشاريع دبي مارينا بعين التقدير بعدما أضحت من المناطق الحضرية الفريدة على مستوى المنطقة والعالم.

وتبنت مشاريع دبي مارينا مفهوم البناء المتعدد الاستخدامات، وهو تحدٍّ نجحت صناعة البناء في التفاعل معه باستخدام أنظمة البناء المستدام.

ويؤدي الاستخدام المختلط للمباني إلى الحد من استهلاك الطاقة ومن الانبعاث الحراري الناتج عن وسائل النقل وشبكات البنية التحتية.

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