خطة لتطوير مرسى ميناء راشد.. وجهة اليخوت الفاخرة بالمنطقة

وقعت مراسي "بي آند أو" اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "بندار لإدارة اليخوت"، لتطوير عدد من المشاريع من ضمنها تأسيس أكاديمية للرياضات المائية، وإطلاق نادٍ بحري ترفيهي، وتوفير مساحة للعرض، إضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات وعدد من المرافق الترفيهية البحرية المرتبطة بها.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "بندار لإدارة اليخوت"، بتقديم الدعم لتحويل مرافق شركة مراسي "بي آند أو" إلى مركز ترفيهي للرياضات البحرية بمعايير عالمية، لتصبح على النطاق الأوسع مركزاً لصناعة واقتصاد اليخوت بشكل عام، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

إضافة إلى ذلك، ستقوم "بندار لإدارة اليخوت" بتنظيم عدد من الفعاليات الترويجية وسباقات القوارب الشراعية، مستخدمة اثنين من يخوت فولفو الشراعية العابرة للمحيطات؛ حيث تم بناؤهما خصيصاً ليحملا العلامة التجارية لشركة مراسي "بي أند أو"، ليساهما في تسويقها.

وسيرسو القاربان الشراعيان اللذان يحملان اسم "مينا" و "مارينا" في مرسى ميناء راشد للقوارب واليخوت.

ويمتلك مرسى ميناء راشد للقوارب واليخوت سجلاً حافلاً من النمو والتوسع في دولة الإمارات، إذ يمثل مركزاً إقليمياً لمحبي القوارب واليخوت والرياضات البحرية.

كما أنه يشكل المحرك الرئيس الذي تعوّل عليه شركة مراسي "بي أند أو" لتطوير حضورها في سوق هذا القطاع، لاسيما بما يمتلكه من بنية تحتية تدعم الترويج لإمارة دبي كوجهة عالمية للسياحة.

وبهذا الصدد، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مراسي "بي آند أو" والمدير التنفيذي لميناء راشد محمد المناعي، قائلا: "تمهد شراكتنا مع "بندار لإدارة اليخوت" الطريق إلى تنفيذ خطتنا للمرحلة التالية من تطوير ميناء راشد، كما أنها تعزز عملنا المتواصل من أجل تحويله إلى أكبر وأفضل وجهة للقوارب واليخوت الفاخرة في المنطقة".