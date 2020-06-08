دبي.. شركات عقارية تتحدث عن قفزة في مبيعاتها خلال كورونا

أكد مدير المبيعات في شركة نشاما العقارية، عمر مسعود، في مقابلة مع "العربية"، ارتفاع مبيعاتها بنسب كبيرة في الأشهر الماضية، في ظل الإجراءات الحكومية والتسهيلات التي توفرها البنوك، خلافا للانطباع السائد خلال أزمة كورونا.

ولفت مسعود إلى أن نسبة مبيعات "نشاما" خلال فترة كورونا، قد قفزت 100% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنه تم اعتماد نظام جديد لتسجيل المبايعات العقارية يتيح لملاك العقارات بيع عقاراتهم عن بُعد ومن أي مكان في العالم، مما يساعدهم على إتمام معاملاتهم وإجراءاتهم من دون الحاجة إلى التواجد بشكل شخصي أو القدوم إلى دبي أو توكيل شخص آخر لإتمام هذه العملية.

ويتيح النظام الجديد التواصل مع البائع والمشتري بشكل مباشر، وتوثيق الإجراءات من خلال الاتصال المرئي ووسائل متعددة للتحقق من المالك وموافقته على البيع، وكذلك ضمان انتقال الأموال من خلال حساب ضمان (escrow) يضمن حقوق كل الأطراف، يتم من خلاله تحويل الأموال خلال ثلاثة أيام عمل إلى حساب البائع، وقد نجحت الدائرة عبر هذا النظام من تسجيل ما يقارب 550 مبايعة بما يناهز 600 مليون درهم.

ووصل مجموع التصرفات العقارية التي أنجزتها الدائرة عن بعد خلال الشهرين الماضيين ومن خلال العمل الجزئي لمكاتب أمين التسجيل العقاري إلى 3000 تصرف عقاري من بيع/وهبات.