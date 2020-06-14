دبي تختصر إجراءات التسجيل العقاري في خطوة واحدة

وفرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فريق عمل يعمل مباشرة في مراكز أمناء التسجيل العقاري، وذلك بهدف اختزال إجراءات التسجيل العقاري في خطوة واحدة، وفقا لما نشرته صحف محلية.

ويضم الفريق مديراً ومدققاً بهدف تقديم خدمات سهلة ومرنة لمتعامليها، تستطيع من خلالها التميز على نظيرتها من الوجهات الاستثمارية العالمية، في إطار حرصها على تسهيل إنجاز عمليات التسجيل العقاري (البيع والشراء)، والتصرفات العقارية الأخرى، بسرعة قياسية، وذلك وفق بيان صادر عن الدائرة أمس.

ويتمثل دور فريق العمل في تقديم الدعم الفني للمراكز، إلى جانب توفير مختلف أشكال الإسناد للمتعاملين، ومراجعة معاملاتهم وإنجازها مباشرة في الوقت نفسه، وصولاً إلى تحقيق الشعار «انجز معاملتك في خطوة واحدة عبر نافذة واحدة.

ويقع على كاهل أعضاء الفريق تقديم عمليات الدعم إلى مراكز أمناء التسجيل، من خلال آليات متقدمة ومعتمدة، للتحقق من جميع المعلومات المطلوبة مباشرة ومراجعتها واعتمادها حسب الأصول. ويمتلك الفريق الصلاحيات اللازمة لإتمام جميع الإجراءات والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة، بما فيها إصدار سندات الملكية.

وتبدأ العملية بحضور البائع والمشتري إلى مركز أمين التسجيل العقاري، مع ضرورة تقديم كل المستندات القانونية المطلوبة، وبعد إتمام بعض الإجراءات المطلوبة يتولى مكتب أمين التسجيل إصدار سند الملكية للمالك الجديد.