متى يتعافى القطاع العقاري الإماراتي من كورونا؟

توقع الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات في "الظبي كابيتال" محمد علي ياسين، يعاني القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة من تبعات الأزمة الراهنة، نتيجة تراجع نشاط الشركات وبالتالي لم تعد الحاجة إلى العمالة نفسها التي كانت موجودة قبل جائحة كورونا.

موضوع يهمك كشفت بيانات رسمية حديثة، انخفاض قيمة العجز في الميزات التجاري لمصر بنسبة 38.6% خلال شهر مارس الماضي.وأوضح الجهاز المركزي... عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 38% لـ 2.6 مليار دولار اقتصاد

وتحدث ياسين لصحيفة الخليج حول تقارير تشير إلى تخفيض في الأيدي العاملة خلال الفترة المقبلة، بمعدلات تصل إلى 15% خلال العام المقبل.

وأفاد ياسين بأن هذا الانخفاض إذا ما جاء ضمن فئات المجتمع متوسطة وعالية الدخل، فهذا يعني أن الطلب على القطاع العقاري سينخفض مع انخفاض الإيجارات.

وتوقع أن يحتاج قطاع العقار لمدة سنتين على الأقل ليتعافى، معتبراً أن "إعمار العقارية" و"الدار" قويتان ولديهما القدرة على تسليم وإدارة المشاريع، إلا أنهما لن تستطيعا تحقيق أرباح وعوائد مماثلة لما قبل الأزمة.

ولفت إلى أن شركة "الدار" لا تزال متعهدة بعملية توزيع الأرباح بنسبة معينة لكن قد تكون أقل، فيما «إعمار العقارية» حجبت التوزيعات عن المساهمين.

ونصح المستثمرين بالتريث وعدم الانجراف في الاستثمار مع شركات أخرى ذات ملاءة مالية أقل في ظل الصعوبات الحالية.