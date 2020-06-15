تراجع مبيعات المنازل التركية 45% في مايو

قال معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين إن مبيعات المنازل تراجعت 44.6% على أساس سنوي إلى 50 ألفا و936 منزلا في مايو، آخر شهر قبل شروع البلد في إجراءات احتواء فيروس كورونا.



وهوت مبيعات المنازل إلى الأجانب 78.1% في مايو إلى 860 منزلاً، حسبما ذكر المعهد. وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، انخفضت مبيعات المنازل 2.2%.