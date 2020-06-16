إنفاق 2.5 مليار درهم لشراء 975 شقة بهذا الحي في دبي

سجلت مرسى دبي الشهيرة بمنطقة المارينا في دبي بيع 975 شقة سكنية وفندقية بقيمة إجمالية تجاوزت 2.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. وكان لافتاً أن نحو نصف العقارات المباعة قيد الإنجاز وبلغت قيمتها 1.5 مليار درهم.

وتتصدر عقارات هذه المنطقة، قائمة الأعلى بيعاً للعقارات في الإمارة، ولا يفارق المركز الأول عقارات هذه المنطقة حتى في زمن جائحة "كوفيد – 19"، وفقا لجريدة البيان.

وتوزعت الصفقات التي شهدتها منطقة مرسى دبي على بيع 744 شقة سكنية بقيمة 2.2 مليار درهم و231 شقة فندقية بقيمة 290 مليون درهم، وتشهد المنطقة مواصلة شركات المقاولات لعمليات البناء والتشييد في العديد من مشاريع الأبراج السكنية والتجارية.