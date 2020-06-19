1.96 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.96 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 528 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم، منها 95 مبايعة للأراضي بقيمة 538.3 مليون درهم و433 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 625.41 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثانية تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه السادسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدَّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 595.58 مليون درهم منها 109 رهونات أراضٍ بقيمة 519.29 مليون درهم و84 رهونات فلل وشقق بقيمة 76.29 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 131 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 63 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 200.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 108 ملايين درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 51 مليون درهم.