"ريرا" تحذر من حملات ترويجية للعقارات "غير مرخصة"

حذرت مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي من القيام بحملات ترويجية للعقارات مقرونة بتقديم جوائز أو تسهيلات أو خصومات على الأسعار أو الإعفاء من رسوم الخدمات أو رسوم التسجيل من دون الحصول على موافقة مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة التنمية الاقتصادية.

وأكدت "ريرا" في تعميم رسمي وجهته إلى جميع الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في إمارة دبي، أنها رصدت من خلال عمليات الرقابة والتدقيق على الإعلانات العقارية عدم التزام بعض المكاتب بالتعليمات واللوائح المنظمة، مؤكدة أن جميع هذه الممارسات مخالفة للقوانين والإجراءات المنظمة للإعلانات العقارية.

وشددت أنه على جميع الشركات العقارية بضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة، وعدم تسويق أي عقار من دون الحصول على تصريح رسمي، وإدراج رقم التصريح في الإعلان، والالتزام بجميع الشروط والبنود القانونية الخاصة بإصدار التصاريح، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

ولفتت إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالحصول على الترخيص المسبق واستخدامه بشكل صحيح سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن قيمة المخالفة لا تقل عن 50 ألف درهم، وفي حال تكرارها تضاعف القيمة.

وتوفر مؤسسة التنظيم العقاري عملية إصدار الخدمة الإلكترونية الجديدة الخاصة بالتصاريح العقارية ضمن نظام تراخيصي وتلزم الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في نشر أي إعلان عقاري، التقدم بطلب مسبق للحصول على تصريح من خلال النظام.