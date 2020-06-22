أميركا.. مبيعات المنازل بأدنى مستوى في 9 أعوام

تراجعت مبيعات المنازل الأميركية في مايو أيار إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 9 أعوام، وهو ما يعزز التوقعات بانكماش حاد في نشاط سوق الإسكان في الربع الثاني من العام بعد تعطلات ناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19).

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، الاثنين، إن مبيعات المساكن القائمة هبطت 9.7% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 3.91 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2010.

وتعكس مبيعات الشهر الماضي إغلاق عقود وقعت في مارس آذار وأبريل نيسان.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المساكن القائمة 3% إلى 4.12 مليون وحدة في مايو أيار.

وانخفضت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل حوالي 90% من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 26.6% على أساس سنوي في مايو أيار، وهو أكبر نزول سنوي منذ عام 1982.