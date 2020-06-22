"أَرادَ" تباشر بتسليم منازل المرحلة الثالثة من مشروع نسمة السكني

بدأت "أَرادَ" بتسليم منازل المرحلة الثالثة من مشروع نسمة السكني في الشارقة الجديدة.

وقد بدأ العمل على المرحلة الثالثة من المشروع الذي يضم 197 فيلا ومنزل "تاون هاوس" في ديسمبر 2018 وانتهى بناء 103 منازل فيه على أن تُستكمل الوحدات المتبقية بنهاية شهر يونيو.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة "أَرادَ": "نفتخر بتمكّننا من تسليم المنازل خلال هذه الفترة الصعبة التي يواجهها قطاع العقارات والمجتمع ككل. لقد عملت "أَرادَ" بجهد لتحافظ على التزاماتها تجاه العملاء مع مراعاة صحة وسلامة الموظفين والعمّال في الموقع. ونركّز حالياً على تسليم المرحلتين المتبقيتين من هذا المشروع اللافت بحلول نهاية هذا العام".

وتضم المرحلة الثالثة من مشروع نسمة السكني أنواعاً مختلفة من منازل الـ"تاون هاوس" والفلل شبه المستقلة والفلل الفاخرة إضافة إلى "سما مجلس فيلا" وهو عبارة عن فلل مستقلة بأربع غرف نوم مع مجلس مفتوح على شرفة علوية، وتعدّ نوعاً جديداً من المساكن في سوق الشارقة.

وبدأت "أَرادَ" بتسليم المنازل في مايو 2019 ويُتوقع أن تسلم منازل المرحلتين الأخيرتين بحلول نهاية عام 2020.

ويمتد مشروع نسمة السكني الذي يقع في الطي في قلب الشارقة على مساحة تفوق 5 ملايين قدم مربعة ويضم مرافق متعددة تشمل مدرسة جيمس دولية وحدائق منسّقة على امتداد 13 فداناً.