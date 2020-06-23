أميركا.. مبيعات المنازل الجديدة تتعافى بقوة في مايو

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مايو أيار، مما يشير إلى تعاف قوي لسوق الإسكان بعد‭ ‬أن تضررت بشدة، مع الاقتصاد الأوسع، من جائحة كورونا (كوفيد-19).

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وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 16.6% إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية بلغت 676 ألف وحدة الشهر الماضي. يأتي ذلك بعد أرقام نشرت أمس تشير إلى تراجع قوي في المبيعات على أساس سنوي.

ومبيعات المنازل الجديدة مؤشر رئيسي لأداء سوق المساكن في أكبر اقتصاد في العالم.

وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر أبريل نيسان بالخفض إلى 580 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 623 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حوالي 10% من مجمل المبيعات في سوق المساكن، بنسبة 2.9% إلى معدل قدره 640 ألف وحدة في مايو أيار.