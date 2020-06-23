"الأهلي ريت 1" يشتري مركزا تجاريا بالرياض بـ250 مليون ريال

أعلنت شركة "الأهلي المالية" عن اكتمال عملية شراء ونقل ملكية مركز مكتبي تجاري مكون من طابقين في مدينة الرياض لصالح "صندوق الأهلي ريت 1"، مقابل مبلغ قدره 250 مليون ريال.



وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه تم تمويل الصفقة عبر التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق، مشيرةً إلى أن العقار مؤجر بالكامل لمدة 3 سنوات بعائد يعادل 8.6%.



وقد سبق وأن أعلنت شركة الأهلي المالية في تاريخ 23 صفر 1441هـ الموافق 22 أكتوبر 2019م عن توقيعها على اتفاقية الشراء لاستحواذ صندوق الأهلي ريت (1) على المركز المكتبي المذكور.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام على نتائج الصندوق ابتداءً من النصف الثاني من العام 2020.