1.39 مليار درهم مبيعات عقارية في دبي خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 1.39 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 99 مبايعة بقيمة 152.49 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 57.78 مليون درهم و81 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 94.71 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6 تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6 تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة زعبيل الثانية.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.23 مليار درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 1.2 مليار درهم و19 رهن فلل وشقق بقيمة 31.3 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 64 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل هبتين بقيمة 5.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 2 مليون درهم.