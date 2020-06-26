3.08 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3.08 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 546 مبايعة بقيمة 987.54 مليون درهم، منها 77 مبايعة أراض بقيمة 377.46 مليون درهم، و469 مبايعة شقق وفلل بقيمة 610.08 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة المركاض، ومن ثم مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في الحبية السادسة بـ8 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 57 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.9 مليار درهم منها 123 رهن أراض بقيمة 1.78 مليار درهم، و99 رهن فلل وشقق بقيمة 114.07 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة مليار درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 74 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 196.78 مليون درهم.