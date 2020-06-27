توقعات بنمو سوق أنظمة المباني 4.2% سنوياً

أصدرت شركة "سِفلز" المتخصصة في الاستشارات العقارية النسخة الثالثة من تقرير التأثيرات العالمية في الشرق الأوسط، والذي يناقش تأثير التغير المناخي على تصميم المباني وتشييدها.

ويستعرض التقرير تطورات عدة منها بناء المزارع العمودية وأهميتها في تعزيز الأمن الغذائي، كما سلط الضوء على المباني والمدن الذكية والدور الذي تلعبه في تحفيز النمو في المستقبل القريب.

وبحسب صحيفة البيان، فقد توقعت مؤسسة ريسيرش آند ماركتس لأبحاث السوق، نمو سوق أنظمة إدارة المباني في الشرق الأوسط وإفريقيا بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.2% بين عامي 2020 و2026.

ويحدد التقرير خطط التنمية في المنطقة، بوصفها مبادرات مؤثرة تحفز النمو الإقليمي في موجة التوجه الحالي نحو المباني والمدن الذكية.

وكانت "سِفلز" سبقت إطلاق التقرير بإقامة ندوة عبر الإنترنت حيث وصف التقرير - والمتحدثون في الندوة- جائحة كوفيد 19 بأنها واحدة من أكبر نقاط التحّول في وقتنا الحالي.

وشددوا على أهمية التكنولوجيا في إرساء نموذج جديد للعقارات والمجتمعات يمتاز بمستويات أعلى من الكفاءة والاستدامة.