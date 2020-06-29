قفزة قياسية بعقود شراء المساكن الأميركية

سجلت عقود شراء المساكن القائمة في أميركا قفزة قياسية في مايو أيار، مما يشير إلى بداية تحول لسوق الإسكان بعد أن تضررت بشدة مع بقية قطاعات الاقتصاد من جائحة كورونا كوفيد-19.

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وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الاثنين إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي، قفز بنسبة 44.3% وهي أكبر زيادة منذ أن بدأت الاحتفاظ بسجلات في 2001.

ومع هذا فإن تلك المبيعات ما زالت منخفضة 10.6% عن مستواها في فبراير شباط قبل إغلاق الشركات في مسعى لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تتعافى عقود شراء المساكن القائمة، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو اثنين، بنسبة 18.9% في مايو أيار. وعلى أساس سنوي انخفضت مبيعات المساكن القائمة 5.1%.