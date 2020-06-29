مؤشر مبيعات العقارات بدبي يسجل أرقاماً إيجابية منذ مطلع 2020

ارتفع مؤشر مبيعات المنازل في دبي بنسبة 12.1% في مايو 2020 مقارنة بسنة الأساس 2012. كما سجل المؤشر نموا نسبته 0.5% مقارنة بشهر أبريل الذي سبقه وتغيرا إيجابيا بنسبة بلغت 1.54%، خلال الشهرين الماضيين، فيما سجل مؤشر مبيعات الشقق ارتفاعا في شهر مايو الماضي بواقع 1.189 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2019، بينما سجلت وحدات الفلل ومجمعات الفلل 1.060 نقطة، وهو ما يمثل مستوى إيجابيا جديدا للمؤشر منذ نوفمبر 201.

جاء ذلك في النسخة الثالثة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر" والذي اتخذ عام 2012 سنة الأساس ومن يناير 2012 شهر الأساس والربع الأول 2012 ربع الأساس.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أعلنت خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 عن تسجيل 1440 مبايعة بقيمة بلغت 2.47 مليار درهم، حيث استحوذت مبيعات المشاريع على الخارطة أو البيع الأولي على ما نسبته 66.5%، ووصلت حصة إعادة البيع إلى 33.5%، وبذلك يصل إجمالي عدد إجراءات البيع خلال هذه الفترة 2020 إلى 13590 معاملة مبيعات بقيمة 28.8 مليار درهم.

وقالت لطيفة إبراهيم أحمد مديرة إدارة الدراسات والبحوث العقارية في الدائرة إن الأرقام التي أوردها المؤشر تعكس حفاظ سوق دبي العقاري على جاذبيته حتى في هذه الظروف الاستثنائية ومن شأن الإصدار المنتظم لهذا المؤشر أن يوفر أداة لا تقيّم بثمن للمطورين والمستثمرين والملاك والمستأجرين.

وأضافت أن المؤشر يهدف إلى ترسيخ الثقة بين كافة الأطراف والارتقاء بشفافية التعاملات واتخاذ القرارات بناء على بيانات يمكن الوثوق بها حيث يعني ذلك عموما الإسهام في الترويج لقطاعنا العقاري ومصداقيته ومساعدته في المحافظة على مكانته بين أفضل المراكز الاستثمارية العالمية.

ووصلت قيمة مؤشر البيع في إمارة دبي العام لشهر يناير 2020 إلى 1.112 نقطة، أما متوسط سعر بيع المؤشر فبلغ 1,072,002 درهم خلال نفس الشهر وتلا ذلك انخفاضا إلى 1.104 نقطة في فبراير 2020 .. كما انخفض في مارس 2020 إلى 1.100 نقطة، فيما عاود المؤشر النمو مرة أخرى في أبريل 2020 عندما وصل إلى 1.115 نقطة واكتسب زخما في مايو المنصرم بوصول قيمة المؤشر إلى 1.121 أي ما يمثل زيادة قدرها 0.8%، منذ بداية العام وزيادة بنسبة 0.54%، على أساس شهري .

وبلغت قيمة المؤشر الشهري للشقق السكنية في دبي لشهر يناير 2020 ما مقداره 1.174 نقطة لكنه سجل انخفاضا في فبراير 2020 ليصل إلى 1.167 نقطة واستمر الاتجاه بالانخفاض في مارس 2020 ليصل إلى 1.162 في حين عاد إلى النمو مرة أخرى في أبريل 2020 عندما وصل إلى 1.182 نقطة ليحقق المزيد من القوة في مايو عندما وصل إلى 1.189 نقطة ويمثل هذا النمو زيادة بنسبة 1.28%، منذ بداية العام وزيادة بنسبة 0.59%%، على أساس شهري .

ووصلت قيمة المؤشر الشهري لوحدات الفلل ومجمعات الفلل في يناير 2020 إلى 1.051 نقطة، وعلى الرغم من انخفاضه إلى 1.043 نقطة في فبراير 2020 لكنه أظهر ارتفاعا مرة أخرى في مارس 2020 ليصل إلى 1.047 نقطة، بينما واصل المؤشر ارتفاعه في أبريل 2020 عندما وصل إلى 1.050 نقطة ليسجل في مايو أقوى أداء له عند مستوى 1.060 نقطة أي ما يمثل زيادة بنسبة 0.86%، منذ بداية العام وزيادة بنسبة 0.95%، على أساس شهري .

ومع الإعلان عن انتهاء فترة التعقيم الوطني بسبب جائحة "كوفيد- 19" سرعان ما ارتفعت التعاملات العقارية حيث شهد شهر مايو الماضي طلبا يشبه إلى حد بعيد ما يحدث بعد العطلات الموسمية وكانت استفسارات المبيعات والإيجارات من الجمهور أعلى بكثير من الأسبوع ذاته من العام الماضي على جميع أنواع الوحدات العقارية .

وطوال فترة التعقيم الوطني في دبي تمكن مؤشر وحدات الفلل ومجمعات الفلل بدبي من المحافظة على قوته بسبب طلب المستهلكين في بداية الأزمة حيث أظهر الناس اهتماما بالمساحات الخارجية ما أسهم في ارتفاع الطلب عليها بشكل ملحوظ ولا يزال هذا الاتجاه يتحرك صعودا حتى اليوم .

وارتفعت أسعار المؤشر لشهري أبريل ومايو مقارنة بشهر مارس بسبب العرض بشكل رئيسي حيث تسود الآن حالة من التفاؤل لعودة الأمور إلى نصابها تدريجيا ليتمكن البائعون من استقبال عملائهم والتفاوض معهم لتعزيز احتمالات البيع.. فيما تتزايد جهة أخرى فرص الإقبال على الشراء حيث يتطلع البعض إلى الاستفادة من سقف الرهن العقاري المريح ومن منتجات الرهن العقاري المفضلة بأسعار فائدة تعد الأنسب منذ 15 عاما.

وفي هذا الاطار قالت لينيت آباد مديرة الأبحاث والبيانات في "بروبرتي فايندر": مقارنة بين شهري أبريل ومايو 2020 سجلت القيمة الإجمالية لمؤشر أسعار البيع السكني في إمارة دبي نموا بنسبة 0.5 %، في مايو .. ومن جهة أخرى تشهد سوق العقارات السكنية في دبي حاليًا انتعاشا صاعدا .. وعند تحليل المؤشرات المختلفة لشهر مايو 2020 يمكن ملاحظة نمط الانتعاش ذاته.