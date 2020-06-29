ما هي توقعات الإقبال على طلبات الأراضي الصناعية بمصر؟

توقع باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعي في اتحاد الصناعات المصرية ونائب مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، أن يكون الإقبال مرتفعا على طرح المرحلة الثالثة من الأراضي الصناعية في مصر بسبب الإقبال الكبير على الأراضي الصناعية في مصر بشكل عام.

وقال شعيرة "نتوقع أن يكون هناك اتجاه قوي للدول على التصنيع المحلي أو الإقليمي، وهو ما يجعل التوقيت مناسبا لهذا النوع من الطرح".

وأضاف شعيرة "إن مواقع الأراضي تلعب دوراً كبيراً في رغبة المستثمرين. الكثير من المستثمرين المحليين يفضلون المصانع بالقرب من عمله أو مقر إقامته. وأحياناً عندما تكون الطروحات كبيرة تضر بحجم الإقبال. دور المطور الصناعي مهم أيضاً في طرح الأراضي الصناعية بدون طروحات حكومية".

وتابع "إن فكرة الطرح عن طريق المطور الصناعي لها قبول أكبر بسبب قدرة المستثمر الصناعي بالتعامل بشكل مباشر مع القطاع الخاص وبشكل أكثر ديناميكية واستفادة من القطاع الخاص ويبقى له دور مهم وتكميلي لدور القطاع العام بشكل قوي".

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد مددت العمل بأسعار شراء الأراضي بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة حتى نهاية العام، وذلك للأسعار التي تم العمل بها منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو.

وأوضح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الأسعار التي تم مد العمل بها هي لحالة السداد الفوري، أما في حالة السداد على أقساط فيتم إضافة أعباء التمويل طبقاً لأسعار فائدة البنك المركزي، بالإضافة إلى 2%.

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن فتح باب استقبال طلبات الأراضي الصناعية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية، في إطار المرحلة الثالثة من خريطة الاستثمار الصناعي، والتي تضم أراضي بمساحة إجمالية تقدر بمليون ونصف المليون متر مربع.