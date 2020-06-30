"تعليم ريت" يشتري عقارا تعليميا مستأجرا بـ92 مليون ريال

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن اكتمال عملية شراء ونقل ملكية عقار تعليمي والمستأجر حالياً، من قبل مدارس الغد الأهلية الواقعة في حي الملك عبدالله في الرياض والتي تملكها وتديرها الشركة الوطنية للتربية والتعليم.

ويتوقع مدير الصندوق أن تؤثر هذه الصفقة إيجابياً بشكل عام على نتائج الصندوق المالية ابتداءً من النصف الثاني من العام 2020.

تتلخص أهم بنود الصفقة بما يلي:

1- بلغت قيمة شراء الأصل 92 مليون ريال سعودي، وتم تمويل الصفقة من خلال اتفاقية التسهيلات المصرفية المقدمة من البنك السعودي الفرنسي والتي تم الإعلان عنها مسبقاً.

2- يقع الأصل في حي الملك عبدالله على شارع العروبة على مساحة إجمالية تبلغ 11,282.58 متر مربع، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 17,908.28 متر مربع.

3- إن الأصل مستأجر من قبل المدرسة بموجب عقد إيجار ملزم يمتد لـ 10 سنوات ابتداءً من 1 يوليو 2020، بقيمة إيجار سنوي قدرها 5.95 مليون ريال سعودي وتزيد بنسبة 10% في السنة الخامسة ومن ثم تزيد بنسبة 10% كل خمس سنوات (بما في ذلك فترات التمديد).

4- يجدد عقد الإيجار تلقائيًا لثلاث فترات إضافية؛ مدة كل فترة خمس سنوات (بإجمالي مدة إيجار تبلغ 25 سنة)، و في حال رغبة المستأجر بعدم التجديد يتعين عليه إشعار المؤجر بذلك قبل 5 سنوات على الأقل.

5- يتحمل الصندوق رسوم السعي فيما يتعلق بعملية الاستحواذ.

6- تم ضمان الإيجار بسندات لأمر وضمانات من الشركة المالكة لمدارس الغد.

تجدر الإشارة أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الاستحواذ في يوم الأثنين الموافق 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020.

