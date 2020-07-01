أميركا.. هبوط غير متوقع بالإنفاق على مشاريع التشييد

سجل الإنفاق على التشييد في الولايات المتحدة هبوطا غير متوقع في مايو أيار، متأثرا بتراجع الإنفاق على مشاريع التشييد للقطاع الخاص.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إن الإنفاق على التشييد انخفض 2.1%. وعدلت الوزارة البيانات لشهر أبريل نيسان لتظهر أن الإنفاق هبط 3.5% بدلا من 2.9% في البيانات الأولية.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتعافى الإنفاق على التشييد بنسبة 1.0% في مايو أيار.

وتراجع الإنفاق على مشاريع التشييد الخاصة 3.3% ليغطي على زيادة قدرها 1.2% في الإنفاق على تشييد المشاريع العامة‭.‬