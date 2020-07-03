4.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.84 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 650 مبايعة بقيمة 1.58 مليار درهم منها 135 مبايعة للأراضي بقيمة 963.66 مليون درهم و515 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 612.97 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة «اليفرة1» تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة "الحبية4" المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، تلتها منطقة الجداف بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.99 مليار درهم منها 176 رهن أراض بقيمة 2.88 مليار درهم و 124 رهن فلل وشقق بقيمة 117.31 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الأولى بقيمة 520 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 431 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 114 هبة بقيمة 267.41 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 97 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 42 مليون درهم.