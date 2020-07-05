بلتون فايننشال: مبيعات العقار في مصر ستتحسن بالربع الرابع

انخفضت مبيعات عدد من الشركات العقارية في مصر، وتراجعت أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي بسبب تأثرها بأزمة فيروس كورونا.

وباستثناء مجموعة طلعت مصطفى وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فإن شركات العقارات المدرجة في البورصة عانت خلال الربع الأول مع تراجع المبيعات وتسليمات المشاريع والوحدات.

يُذكر أن حجم الاستثمارات التقديرية في القطاع العقاري في مصر يتراوح ما بين 150 إلى 200 مليار جنيه، بحسب بيانات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري.

عزى محلل القطاع العقاري في شركة بلتون فاينانشال، أدهم هشام، في مقابلة مع "العربية"، عدم تأثر مجموعة طلعت مصطفى إلى أن 55% من إيراداتها آتية من العقار، و30% من الخدمات.

وعن نتائج الربع الأول، أشار إلى أن في شهر مارس، كان هناك نوع من الهلع في نفوس الناس نتيجة فيروس كورونا وهذا ما دفهم إلى تأجيل قرار شراء وحدات جديدة، ما أثر على مبيعات الشركات وتسليمات المشاريع.

وعن الربع الثاني، أوضح أنه لن يكون أفضل من الربع الأول على صعيد تأثر الشركات العقارية، منوها بأن التفاؤل عاد إلى السوق منذ بداية شهر يونيو.

وتوقع أن تعود أرقام مبيعات الشركات العقارية إلى مستويات الطبيعية في الربع الرابع.