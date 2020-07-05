"جدوى ريت" توقع عقد إيجار معارض تجارية بالرياض 10 سنوات

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توقيع عقد إيجار جديد للمعارض التجارية التي تخص عقار فندق عابر الياسمين، وبذلك تكون نسبة الإشغال للعقار المشار إليه هي 100%.

وتم تأجير المعارض التجارية للعقار لمدة 10 سنوات، وبقيمة تأجيريه سنوية تبلغ 849,150 ريالا سعوديا للخمس سنوات الأولى من مدة العقد، ومبلغ تأجير سنوي يبلغ 934,065 ريالا سعوديا للخمس سنوات الأخيرة من مدة العقد والذي يمثل زيادة وقدرها 10%.

وسيبدأ عقد الإيجار في تاريخ 01/01/2021 وينتهي في تاريخ 31/12/2030.

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وبتوقيع هذا العقد حسب المشار إليه أعلاه، ستبلغ نسبة الإشغال للعقار ما نسبته 100% من المساحات التأجيرية، ولعدد مستأجرين اثنين يعمل أحدهما في قطاع الفندقة والآخر في قطاع الصيدلة وستكون القيمة الإجمالية للإيجارات السنوية للعقار 3,049,150 ريالا سعوديا خاضعة للزيادات حسب ما تم الإعلان عنه مسبقاً، وستحقق العقود الإيجارية عائدا للعقار في حدود 9.11% سنوياً.

وسيكون أثر توقيع العقد إيجابياً على الصندوق بشكل عام، وسينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الأول من العام 2021.