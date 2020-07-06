أملاك للتمويل: 6 سنوات لسداد ثمن عقارات بدبي

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم اتفاقية تعاون مع شركة "أملاك" للتمويل المتخصصة في قطاع التمويل العقاري الإسلامي تهدف إلى تمكين المتعاملين من الاستثمار في العقارات الجاهزة التي تعرضها "أملاك" والاستفادة من خطط السداد المرنة التي توفرها لفترات تصل إلى 6 سنوات.

وقال جمعة بن حميدان نائب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي الذى وقع الاتفاقية مع عارف الهرمي البستكي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أملاك" للتمويل ان هذه الشراكة تاتي في إطار نهجنا الهادف إلى دعم جميع الأطراف في السوق العقاري والمساعدة في توفير خيارات مرنة لضمان استقطاب المستثمرين العقاريين من داخل الدولة وخارجها.

واضاف أ دبي كانت ولا تزال حلم الكثيرين من الطامحين في العيش في مدينة الإبداع والتقدم والبنية التحتية المتطورة ويمكن لرواد الأعمال التوجه لدبي للعيش وبدء أعمالهم خاصة وأن المناخ الاستثماري العقاري جذاب جدا.

وستعمل شركة أملاك في هذا الاتجاه ونتوقع نجاح مساعيها بفضل الحزم والعروض التمويلية القادرة على توفيرها للمستثمرين ولتسهم في الزخم الإيجابي للسوق العقاري".

وأضاف أن هذه الشراكة إلى تعزيز إقبال المستثمرين على سوق العقارات في دبي وتحفيز نمو هذا القطاع الحيوي حيث ستسهم في توفير بيئة استثمارية فريدة للمشترين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في العقارات الجاهزة من "أملاك" وستتيح لهم إمكانية الشراء مع خطط سداد مريحة على أقساط تصل إلى 6 سنوات بدلا من دفع قيمة العقارات بالكامل مرة واحدة منوها بأن خطة الدفع بالتقسيط تتوفر على جميع عقارات"أملاك للتمويل".