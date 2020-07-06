شعاع كابيتال: فرص استثمارية للقطاع العقاري في السعودية

أشارت شركة شعاع كابيتال إلى أن القطاع العقاري في السعودية يحمل فرص استثمار رغم تأثر الاقتصاد بتراجع أسعار النفط وبجائحة كورونا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال، مصطفى خريبة، إن هناك فرصة هائلة للنمو في سوق العقارات في السعودية، وهو مجال سيوفر فرصًا للمستثمرين بعد ضربة تداعيات وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط.

وأضاف خريبة، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، أنه يرى إمكانات في المملكة في مجال العقارات والسمسرة وإدارة الأصول والتأمين.

وتابع "فتح البلاد سيسمح للمستثمرين بنشر رأس المال في مجال سوق العقارات وتحقيق عوائد لائقة، لذلك أعتقد أن هذا المجال في السعودية أمامه فرصة هائلة للنمو".

وشدد على أن المملكة لديها قوة شرائية جيدة جدًا، وهناك الكثير من الاتجاه الصعودي من منظور الطلب على العقارات.

أما في الإمارات، فقد استبعدت شعاع كابيتال عودة أسعار العقار إلى مستويات عام 2014 أو 2008 لكنها أكدت أن النظرة إيجابية للقطاع وأن الطلب موجود.

وأضافت شعاع كابيتال أن فرص الاستثمار في مصر تتمثل في القطاع العقاري والوساطة وإدارة الأصول والتأمين.

يُذكر أن شعاع تتخصص في إدارة الأصول وتقديم الخدمات الاستشارية، كما تستثمر في مشاريع التطوير العقاري والضيافة والمشاريع السكنية الضخمة في المملكة.