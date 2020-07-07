إعفاء رواد أعمال "دبي للتطوير" من الإيجارات 6 أشهر

وجّه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بإعفاء المستأجرين التجاريين وأصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في عقارات مجموعة دبي للتطوير في دبي، من سداد الإيجارات لمدة تتراوح بين 3 - 6 أشهر، وبقيمة 200 مليون درهم.

وتأتي المبادرة الكريمة من سموه لدعم اقتصاد إمارة دبي والقطاع التجاري فيها، ومراعاة لظروف المستأجرين الحالية، في ظل الأوضاع الاستثنائية إثر جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، وما خلفته من تداعيات على مجمل الاقتصاد العالمي، بحسب صحيفة "البيان".

وأشاد عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال في دبي، بمبادرة سموه، والتي تسهم بشكل فاعل في تسريع وتيرة التعافي.