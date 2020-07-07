بهذا الموعد ستتعافى أسعار عقارات دبي

شهد سوق العقارات في العالم تباطؤا خلال الربع الثاني من العام بسبب جائحة كورونا، لكن التوقعات للربع الثالث تختلف بحسب الدول وبحسب اختلاف فترات الإغلاق التي لا تزال موجودة في بعض دول العالم.

وقالت رئيس قسم الأبحاث في JLL دانا سلباق، في مقابلة مع "العربية" إن تعافي أسعار العقارات السكنية في دبي متوقع في العام المقبل، متوقعة حدوث تباطؤ يقدر بنسبة تتراوح بين 10% و15% حتى نهاية العام الحالي.

وأشارت إلى تبدل طبيعة الطلب على العقارات المكتبية بسبب الظروف الناشئة عن جائحة كورونا، فبات الطلب يكون على المقرات الأقل حجماً، مع بروز خيارات العمل من المنزل.

وأضافت أن النمو في الطلب على العقارات ستحكمه ظروف تطورات الآثار الناجمة عن الجائحة على الاقتصاد في مختلف دول العالم.

وقالت إن الربع الثاني من العام الحالي، جاء استكمالا لتباطؤ الطلب على العقارات، والذي نشأ أساسا منذ نهاية العام الماضي.

ورأت أن أسعار البيع تباطأت بنسبة 10% بالمقارنة بين الربع الثاني 2020 والربع الثاني 2019 بالنسبة للعقارات السكنية، وهي نسبة قريبة أيضا من تباطؤ إيجارات هذا النوع من العقارات لنفس الفترة المقارنة.

وبالنسبة للمشاريع التي لم تبدأ الإنشاءات فيها، قالت سلباق إن التركيز سيكون على تسليم المشروعات القائمة دون أن نشهد إطلاق مشاريع جديدة.