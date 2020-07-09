حكومة مصر توفر 30 مليار جنيه لتنفيذ 250 ألف وحدة سكنية

اتفقت الحكومة المصرية مع البنك المركزي على توفير 30 مليار جنيه بفائدة ميسرة على 3 سنوات لتنفيذ 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

ومن المقرر أن يكون الطرح الأول للوحدات في حدود 120 ألف وحدة سكنية.

من ناحية أخرى، كشفت مي عبد الحميد رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مقابلة مع "العربية"، أن مخصصات العام المالي القادم لاستكمال الوحدات السكنية تصل إلى نحو 21 مليار جنيه.

وأشارت إلى انتهاء الصندوق من إنشاء 428 ألف وحدة، بكلفة بلغت 76 مليار جنيه.

وعن تأثر سداد أقساط التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي، قالت عبد الحميد إنه تم أخذ إجراءات استباقية مع المركزي المصري بتأجيل الأقساط 6 أشهر إلى سبتمبر المقبل لترتيب الناس أوضاعها المتأثرة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أنه قبل أخذ القرار بالتأجيل، كانت نسبة التعثر في السداد تشكل 0.1% فقط.