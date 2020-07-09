دبي: "مسار 2020" يرفع أسعار وإيجارات العقارات بهذه المناطق 

تتوقع دبي أن يسهم افتتاح "مسار 2020" في مترو دبي، في زيادة قيمة إيجارات وأسعار البيع للمباني السكنية والتجارية التي تقع على مسافة بين 250 مترا إلى 500 متر من محطات المترو، بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.

ويُسهم المسار أيضا في زيادة تنافسية إمارة دبي في استقطاب الشركات العالمية للاستثمار بالإمارة، وكذلك استضافة المؤتمرات والمعارض الدولية، وتقدر قيمة هذه الفوائد بحوالي 1.7 مليار درهم في عام 2022، ترتفع إلى 2.7 مليار عام 2030، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وبحسب حكومة دبي، من ضمن الآثار الاقتصادية (الإيجابية) لهذا المسار، توفير قيمة الوقت المهدور في الازدحامات المرورية، بحوالي 3.5 مليار درهم في عام 2022، ترتفع إلى 7 مليارات درهم عام 2030.

موضوع يهمك حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.84 مليار درهم.فقد شهدت الدائرة... 4.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع عقارات

وإلى جانب ذلك تقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث المرورية، التي تقدر بنحو 130 مليون درهم في عام 2022، ترتفع إلى 260 مليون درهم في عام 2030.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد دشن أمس، التشغيل الرسمي لمسار 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي، والذي يمتد لمسافة 15 كيلومتراً، بإجمالي سبع محطات، وبتكلفة 11 مليار درهم.

وتقع محطات "مسار 2020" في كل من المناطق السكنية والتجارية التالية: جبل علي، الحدائق (جرين)، ديسكفري جاردنز، الفرجان، عقارات جميرا للجولف، مجمع دبي للاستثمار، والمحطة الأخيرة ضمن موقع معرض "إكسبو 2020".